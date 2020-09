A los 88 años, murió el artista gráfico Quino, el creador de Mafalda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, universalmente conocido como Quino, falleció a los 88 años. Saltó a la fama por sus tiras cómicas y por su personaje más difundido a nivel global: la pequeña Mafalda. Su exeditor y amigo, Daniel Divinsky, confirmó la noticia en redes con una frase corta y clara: "Toda la gente buena en el país y en el mundo lo llorará".



Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará. — Daniel Divinsky (@DanielDivi1) September 30, 2020

Por esa misma vía, Twitter, comenzaron a llegar de inmediato los saludos y recuerdos al creador, y su nombre rápidamente se convirtió en tendencia.

La muerte de Quino ocurrió esta mañana en su Mendoza natal, donde había vuelto a instalarse en 2017 tras la muerte de su esposa, Alicia Colombo, su esposa por más de 50 años. Estaba al cuidado de sus sobrinos.

Desde su nacimiento, el 17 de julio de 1932, Lavado fue nombrado Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico.

El martes 29, Mafalda, su personaje más famoso había cumplido 56 años. Su primera aparición fue en la revista argentina Primera Plana, donde se pudo ver a la niña de seis años comentando las principales noticias de los diarios e informativos radiales. La tira cómica se publicó hasta 1973; durante años se la pudo encontrar en las páginas de El País y es la tira latinoamericana más vendida en el mundo.



Hoy se cumplen 56 años de la primera vez en que Mafalda apareció en papel. Creada por el dibujante Quino, esta simpática e inteligente niña, que expresa parte del pensamiento de la clase media argentina, debutó en el

semanario "Primera Plana" el 29 de septiembre de 1964. pic.twitter.com/6pBF27Z7Tf — Canal Encuentro (@CanalEncuentro) September 29, 2020

Mafalda surgió por encargo para una campaña de publicidad de una línea de electrodomésticos. A partir de ahí agrandó un universo que habitaron los padres de la niña, su hermano Guille, sus amigos Felipe, Manolito y Susanita, Miguelito y Libertad. Todo tuvo base en el mundo real y a la propia Mafalda le tocó ser censurada por la dictadura.

A lo largo de su carrera, Quino recibió reconocimientos como la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014 recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por el "enorme valor educativo" y "dimensión universal" de su obra y por unos personajes que "trascienden cualquier geografía, edad y condición social".

Había dejado de dibujar hace años por sus problemas de vista, y dos años atrás, en una entrevista al diario mexicano La Crónica de Hoy, Divinsky había contado que el dibujante no veía "casi nada" a causa de un glaucoma que se agravó, "pero está bien de salud, sigue inteligente, escucha mucha música, hace que le lean los periódicos y se amarga como todos nosotros por la situación de Argentina".

En 2015 iba a ser el invitado estelar de la edición de ese año de Montevideo Comics, y en el marco de esa visita estaba previsto que fuera nombrado Ciudadano Ilustre de Montevideo. Su llegada no se concretó a causa de una bronquitis que lo obligó a mantenerse en reposo.

En 2012, en una entrevista con El País, el argentino aseguró que no le temía a la muerte sino "al sufrimiento previo. Me asusta más la enfermedad que la muerte, la cual supongo que es como antes de nacer. La muerte es uno de mis temas recurrentes en mis dibujos. Me atrae como fenómeno inevitable".

En esa misma charla, Quino decía a sus 80 años que mantenía de su infancia "las preguntas que puse en Mafalda, esas preguntas que le hace la niña a los padres y no tienen respuesta y nosotros tampoco tenemos. (...) Son preguntas que siguen siendo actuales y ese es el motivo por el que Mafalda sigue vigente. Parecería que la hubiera dibujado ayer y lo dejé de hacer en 1973".