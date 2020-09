Tras 20 años, Daniel Ambrosino renunció a Intrusos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin escándalos ni polémicas, el periodista Daniel Ambrosino renunció a Intrusos, el programa de Jorge Rial donde trabajó durante veinte años. Ayer a la noche lo anunció en su cuenta de Twitter: "Hola mi gente bella, quiero decirles que hoy fue mi último día en Intrusos. 20 años. Una vida. Me voy feliz. Somos familia. Siempre seré un Intruso. Gracias por todo".

Consultado por LA NACION, Ambrosino contó que se siente raro. "Es una situación que nunca viví. Es como si me hubiera ido de la casa de papá sin saber a dónde me estoy mudando. Estoy contento, tranquilo, pero triste también. Voy fluctuando entre sonrisas y lágrimas. Muy sensible. Y con incertidumbre, porque sé que me quedo en América, pero no sé qué me espera por delante. Ahora me tomo dos semanas de vacaciones y después veremos. Pero me siento aliviado, como si fuera el Día de la Independencia."

Y si bien la noticia pareció sorpresiva, para él no fue tan así porque jura que es algo que viene dando vueltas en su cabeza hace tiempo. "Hace rato que vengo pensando en cerrar el ciclo - explicó-. Son veinte años, una vida, demasiado tiempo para estar en un lugar. ¡Es mucho! Por eso digo que es una familia. Yo junté parejas, gente que se casó gracias a mí. Tuvieron hijos que son sobrinos míos de la vida. Hubo peleas, separaciones, amores, reconciliaciones, muertes, nacimientos. Hubo de todo. Es muy difícil, la sensación es tan extraña. Es de alivio, de alegría y de una tristeza profunda también. Es un mundo de sensaciones."

Sin embargo, asegura que no hubo ninguna situación puntual que lo haya llevado a irse de un día para otro de Intrusos. "Concretamente no hay nada. Fue un desgaste. El hecho de pensar que quiero hacer algo nuevo, dar un paso adelante."



El anuncio, por lo tanto, cayó como una bomba en el equipo del programa porque el periodista no le comentó a ninguno de sus compañeros que tenía pensado irse. Simplemente se despidió en el chat grupal y contó que ya no sería parte del panel. "No se lo comenté a nadie, es verdad", aclaró Ambrosino. Y el viernes tuve una reunión de producción por zoom, para ajustar cosas y cuando me preguntaron cómo estaba me salió visceralmente: "Chicos, creo se cumplió un ciclo, me parece que es hora de ponerle un moño rojo al paquete. Y cerrar la historia con 20 años no está nada mal." Lo entendieron. Lloré, lloraron. Y después vino el otro paso que era decírselo a Rial. Tomé valor recién a la noche. La productora se lo quería decir el lunes y yo tuve miedo de que se enterara por otro lado, entonces lo llamé. No sabía cómo arrancar. Le dije: "Jorge, tengo que decirte algo", con la voz quebrada. "Me voy, creo que ya está". Y bueno, hablamos un poco y todo bien. Me pude ir a dormir tranquilo con la paz de haber cerrado un ciclo. Irme de Intrusos bien, con todo lo que significa eso. Así que estoy contento, triste, subiendo y bajando. Pero por suerte en paz. En paz con todos".

Con un mensaje en Twitter, Jorge Rial confirmó la buena onda entre ellos y le deseó lo mejor. "Te queremos mucho y sos parte de nuestra familia. La profesión nos podrá volver a encontrar o no, pero en la vida nunca nos vamos a poder separar. Juntos hicimos Intrusos. Y eso no se borra con nada. Te esperan cosas mejores porque te lo merecés", escribió.