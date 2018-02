A casi dos años del bypass gástrico, Morena Rial se sacó una foto a cuerpo entero

Desde que se sometió al bypass gástrico, 20 meses atrás, la vida de Morena Rial (19 años) ha cambiado mucho. Perdió 45 kilos y a fin de año pasado se sometió a una cirugía reconstructiva para retirar el exceso de piel.

Mientras todo esto sucedía en su cuerpo, la chica aparecía siempre en su redes sociales con fotos que tomaba desde arriba, mostrando la generosidad del escote, pero nunca se sacaba una selfie de frente.

Hasta ahora. Con el comentario: "No seamos un cuento, seamos una historia. No seamos un tiempo, seamos una eternidad. No seamos un sueño, seamos una REALIDAD", Morena Rial compartió con sus seguidores su nueva figura.

La publicación, para la que la joven dejó abiertos los comentarios, alcanzó más de 17 mil likes y cientos de mensajes halagadores y alentadores para ella.