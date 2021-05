Tras años de batalla, Brad Pitt logró custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia resolvió darle a Brad Pitt la custodia compartida de los hijos que tiene con Angelina Jolie, para terminar así una disputa legal que ha llevado cinco años. Desde que se separaron en 2016, los actores han estado en idas y vueltas en su proceso de divorcio, por opiniones enfrentadas tanto en la tenencia de los hijos como respecto a algunos bienes.

Según informó el sitio Page Six, el juez privado John Ouderkirk que contrató la pareja llegó a esta decisión tras meses y meses de recibir testimonios de diferentes testigos allegados a Pitt y Jolie.

Sin embargo, sería una decisión tentativa y Jolie intentaría revocarla, dijo una fuente anónima a The Independent, que intentó contactarse con los voceros de ambos intérpretes para conseguir sus opiniones, sin éxito.



Jolie no estuvo de acuerdo con que Ouderkirk hiciera testificara sus hijos antes de emitir el fallo, y dijo este miércoles en una presentación judicial que el juez se negó a escuchar las pruebas que, a su entender, son fundamentales para la seguridad de sus hijos. Para la protagonista de Maléfica, su exmarido no contribuye al bienestar de los chicos.

"El juez Ouderkirk le negó a la Sra. Jolie un juicio justo, excluyendo indebidamente su evidencia relevante para la salud, seguridad y bienestar de los niños, evidencia crítica para presentar su caso", figura en la presentación en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California, según consigna The Independent.



La misma declaración señala que no se tuvo en cuenta "debidamente" la sección del código de los tribunales de California que establece que es perjudicial que se otorgue la custodia a una persona con antecedentes de violencia doméstica, a la que Jolie ya ha referido en otras oportunidades.



De hecho, meses atrás Jolie aseguró estar dispuesta a dar pruebas sobre esas acciones violentas del protagonista de Había una vez... en Hollywood.

Los actores se enamoraron durante la filmación de Sr. y Sra. Smith y se casaron recién 10 años después, en 2014. Se separaron en 2016 por diferencias irreconciliables alegadas por la actriz, que siempre ha dicho que puso por delante el bienestar de su familia. En el medio hubo una discusión a bordo de un avión, en la que Pitt habría estado borracho y que fue clave para esta disputa que lleva ya cinco años.



En ese momento se inició una investigación sobre Pitt por parte del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, que terminó con el actor absuelto de cualquier sanción, tal como reporta la publicación The Cut.

En 2018 parecía que habían llegado a un acuerdo respecto a la custodia de los seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox—, pero finalmente no prosperó.