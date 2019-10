La angustia de Rocío Marengo, "atrapada" en Chile: "Es muy duro todo lo que se vive acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Radicada en Chile desde hace un tiempo, y tras el estallido social que ya dejó 18 muertos y más de 2 mil detenidos, Rocío Marengo habló con Intrusos y, entre lágrimas, contó el difícil momento que está viviendo en el país vecino.

Muy angustiada y, casi sin poder parar de llorar, la modelo que está trabajando en la cadena Univisión se quebró al saludar a Jorge Rial. "Me emocioné al escucharlos, perdón. Si bien tengo amigas acá, es difícil estar sola, sin tu familia", comenzó a relatar desde adentro de su auto. Con intenciones de alejarse del caos, la rubia confesó que tiene pensado regresar al país en las próximas horas. "Ahora me estoy yendo al aeropuerto, voy a volver por unos días para estar más tranquila. Aunque no sé si mi vuelo va a salir, espero que sí", agregó.

Tras cuatro días de toque de queda y las manifestaciones que no cesan, Marengo contó cómo es vivir en medio del conflicto. "Ayer habló el presidente [Sebastián Piñera], parecía que iba a estar todo más tranquilo pero hoy siguen las manifestaciones. Es muy duro todo lo que se vive acá. Ya venían dándose manifestaciones, pero en horas se destruyó todo". Y muy movilizada, señaló: "Hace noches que no duermo. Si no escuchás la sirena de la ambulancia, escuchás tiros o el sonido de los helicópteros. No sé a dónde va a llegar todo esto. Por el miedo, no quiero ni salir a la calle".



"Esto viene de siempre. La salud y la educación son carísimas acá. El pueblo chileno está muy unido. No es solo una clase social, todo Chile esta movilizado aunque la más perjudicada es la clase social media baja", opinó al respecto.



Y si bien aseguró que ella no vive en el centro de Santiago, en el día de ayer las manifestaciones ya estaban empezando a llegar a Las Condes, que es donde ella reside. "Prendieron fuego edificios, saquearon negocios, es muy difícil estar acá. Vivir con tanta incertidumbre y tan lejos de mi familia es complicado. Como mi programa no está saliendo al aire (la conductora trabaja como panelista), quiero aprovechar para irme unos días y estar con mi mamá", aseguró Marengo, que ya tenía planeado volver al país para las elecciones del próximo domingo.



Camino al aeropuerto, aunque sin saber si va a poder viajar, la argentina expresó: "Me emociono porque al estar lejos, extraño mucho. Hasta por momentos me replanteo qué hago acá. Estoy muy triste por la situación".