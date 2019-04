Ángela Torres reveló que se sentía "incómoda" en las escenas con Juan Darthés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La denuncia de violación que hizo Thelma Fardín contra Juan Darthés generó un revuelo en el medio que impactó a muchas personas. Entre ellas se encuentra Ángela Torres , quién protagonizó Simona junto al actor, poco tiempo después de que Calu Rivero lo acusara de abuso. "En ese momento él intentaba relacionarse como podía para que lo banques y lo defiendas, era raro", contó la actriz en la mesa de PH: Podemos Hablar.



"Lo de Juan fue algo que tocó medio de rebote y de repente, yo no me lo esperaba", explicó sobre como sobrellevó las primeras denuncias que salieron a la luz poco antes del estreno de la tira. "Admito que cuando me enteré que iba a protagonizar con él no me puse re contenta. Había un ruido, yo lo conocía porque mi mamá estuvo en Patito Feo y yo iba mucho a acompañarla. Recuerdo que Griselda con él todo mal, por eso entré con un concepto de su persona no tan errado de lo que fue".

La actriz recordó como se vivían esos momentos de tensión puertas para adentro. "No todo se manejó de la mejor manera, pero creo que la supimos llevar bastante bien. Era todo raro, imaginate que una persona estaba siendo acusada por todos lados, que todo el mundo hablaba de eso y estábamos en el ojo de la tormenta. Había gente esperando a la salida de las grabaciones para preguntarnos sobre eso y no sobre el programa".

"Cuándo yo llegaba y se había hablado de él todo el día, o entrábamos al comedor en donde nos juntábamos todos y estaba Juan Darthés en todos los canales, me decía: '¿Viste, Angelita, lo que están diciendo?'", reveló. "Un día paró a todo el elenco, a los técnicos y nos dijo que él creía en Dios y que sabía que iba a haber Justicia. Fue toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo. Era todo muy border, vino, me abrazó y me dijo: 'No te quiero arruinar este proyecto. Si te lo voy a arruinar me voy a ir'".



Esta situación no era la más placentera para Ángela. "Yo me sentía muy incómoda y un día le dije, 'Por favor no hablemos más de esto, trabajemos'", contó ante la atenta mirada del resto de los invitados. "Él hacía de mi papá, me adoptaba, entonces yo tenía muchas escenas con él, días en que grabábamos todo el día solos. Más allá de todo lo que se decía y de que estaba clara mi posición, él estaba destruido, entonces era muy difícil".

Si bien la actriz aseguró que esta situación no le arruinó el recuerdo que tiene de la tira, hay cosas en las que sí le afectó. "Hoy no puedo ver escenas de Simona porque se me desvirtúa un poco. Acaba de suceder esto y veo una escena en la que aparece él y no me gusta. Pero en el momento la pasé muy bien. El proyecto sin dudas lo llevamos adelante todo el equipo de jóvenes, que nos hicimos amigos y nos divertimos".



Por último se refirió al día en que acompañó a Thelma durante la conferencia de prensa en dónde se hizo público el caso. "Fue re fuerte. Después de la conferencia me fui al instante y ni bien salí me largué a llorar muy fuerte. Es que fue muy fuerte todo: la energía que se sentía ese día. Era como un ejército de mujeres alzando la voz y apoyando a una compañera que me llenaba de orgullo. Ojalá haya justicia".