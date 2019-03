Andy Vila se quejó de la mugre en la playa del Buceo: "Me dio asco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andy Vila se mostró indignada con condiciones en las que ella y su equipo encontraron la playa del Buceo. Bolsas, tapitas, papeles y demás desechos plásticos inundaban el lugar al punto de que evaluaron cambiar de la locación para la producción de fotos en bikini que tenían prevista.

"Hace días hicimos una hermosa producción en la playa de buceo. Para lograr esta foto tuvimos que juntar bolsas, envases, tapitas, latas y envoltorios de todo tipo de producto. Me dio mucho asco estar ahí y pensamos en cambiar de locación porque era una mugre, literal.

Cada uno sabe lo que hace bien y mal pero es muy triste tener algo tan hermoso y no sólo no cuidarlo, matarlo", escribió la joven comunicadora junto a la imagen donde posa en la playa junto al puertito.

Los seguidores saludaron la actitud de denuncia de la rubia. En pocas horas, la publicación acumuló más de 2.500 likes y decenas de comentarios de respaldo.