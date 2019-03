Andy Vila hizo su descargo tras el cruce con Tina Ferreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Te tenés que formar", le dijo Tina Ferreira a Andy Vila, lapidaria, respecto a las condiciones de la conductora para bailar como vedette de una agrupación lubola. El comentario surgió a propósito del desempeño de la rubia con Tronar de tambores, en el último desfile de Llamadas.

Después de debatir con Ferreira y aclarar que ella nunca tuvo la intención de ser la vedette de la comparsa, Andy recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una reflexión que reunió miles de likes de sus seguidores. La misma, no hace mención a lo que había sucedido un rato antes en el ciclo de Monte Carlo, pero lo dio a entender junto al video que posteó junto a Kanela en las Llamadas.

A continuación, su mensaje:

"Hoy me llegaron muchos mensajes y quiero decirles varias cosas. No dejes tu alegría en manos de nadie, es tuya. Mirate al espejo y buscá gustarte. Animate a ser la persona que te gusta a vos, no a otros.

No te quedes con las ganas de hacer algo por miedo a lo que piensen o digan los demás. Es tu vida. Experimentá, buscá sentirte bien contigo y sé vos. Real y auténtico.

Sé felíz a tu manera, que no es la de otros, es la tuya. Respetá y exigí que te respeten. No hagas lo que no te gusta que te hagan.

Sé protagonista de tu vida. Y cuando estés en ese lugar, felíz con quien sos, conforme de lo que construiste con tu vida, vas a ver que nada de lo que veas va a molestarte tanto. Lo que das, vuelve".

De este modo, Andy dio por cerrada una polémica, que ya lleva más de un mes.