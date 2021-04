Andy Vila: "Las disfruto, pero me arrepiento de haberme hecho las lolas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Andrea Vila fue la entrevistada de este jueves en Malos pensamientos (Azul FM). La conductora de Vamo' Arriba dialogó largo y tendido con el licenciado Orlando Petinatti sobre su carrera, sus comienzos como modelo publicitaria y su presente consolidado en la pantalla de Canal 4.

A la hora de las revelaciones, Vila confesó que se arrepiente de la cirugía de implante mamarios a a la que se sometió en 2015. "Me arrepiento, ¿sabés? Porque me parece que es innecesario pasar por un quirófano, abrir tu cuerpo, ponerte objetos que no son de tu cuerpo. Las disfruto y me encantan pero hoy, en perspectiva, lo veo como algo demasiado superficial. Hoy no lo haría. Tomé la decisión en su momento y las disfruto y me encantan, pero hoy no lo haría", dijo.

En otro tramo de la entrevista, Vila habló de su relación con Emiliano Álvarez. En el juego de completar la frase, Petinatti le plateó el desafío de continuar la siguiente oración: "Quiero que la sorpresita de mi huevo de pascuas sea..." y ella mencionó el anillo de compromiso.

Acto seguido, Petinatti le sugirió que hablaran con Álvarez al aire y se generó un divertido diálogo entre los tres.