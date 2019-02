Andy Vila, diosa de las Llamadas con Tronar de tambores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La conductora de Vamo' arriba fue uno de los de destaques de la comparsa que contó además con la presencia de la ministra de Edución y Cultura, María Julia Múñoz, en la cuerda de tambores.

Andy vivió la fiesta de los lubolos con mucha intensidad y se mostró muy agradecida a Julio Sosa por la experiencia que le tocó vivir.

"Sólo gracias #Kanela #TronarDeTambores y a todos ustedes por esta vibra única y maravillos. Hoy descubrí otro mundoque estaba al lado mío y no me había dado cuenta todo lo que podía sentir. Esto es otra enseñanza la única manera de crecer es abrirse a vivir nuevas experiencias, animarse a lo desconocido que muchas veces no hay que viajar lejos para encontrarlo. Conocer nuevas realidades nos hace evolucionar, ser más felices y mejores persona. Felíz Carnaval y muchas gracias", escribió la rubia en su cuenta de Instagram, una vez culminado el desfile.

La presencia de Andy logró ser, además, uno de los hechos más destacados en las redes sociales durante el desfile, ya que sorprendió a los usuarios que no la registraban en ese ámbito.

Mirá el back de cómo fue la preparación de Andy para el desfile: