Andrés Calamaro causó indignación al comparar femicidios con homicidios a hombres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No es una interpretación. Es la estadística de asesinatos en nuestros país", fue una de las decenas de respuestas que Andrés Calamaro expresó ante la avalancha de críticas por uno de sus últimos tuits.



"La violencia de género en Argentina procede de la siguiente manera: una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88%...Son estadísticas, no opiniones", dijo.

En cuestión de segundos, desató una caliente guerrilla de opiniones, posturas y un sin fin de datos. No le bastó y continuó incluso comparando la situación con otros países:



"'Asesinadas por ser mujeres" eso puede estar ocurriendo en países del oriente o el norte de África. En occidente las "mujeres son asesinadas" por asesinos, lo que vulgarmente conocemos como 'hijos de puta', que tampoco es literal porque desconocemos a las madres."



"¿Como sabemos que a las mujeres las asesinan por ser mujeres ?" se preguntó y escribió: "eso es muy grave, no es una afirmación seria ni responsable. En Irán es posible que eso ocurra. Los que matan son personas violentas o desquiciadas. No sé qué motivos tienen."

Sin dar el brazo a torcer por la cataratas de críticas que con el paso de los minutos aumentaba, expresó con desdén: "Decir que se 'matan mujeres por el hecho de ser mujeres' es una teoría delirante. ¿De dónde sacaron eso?"

La periodista Florencia Etcheves fue una las personas que repudiaron las palabras del cantante. Salió al cruce: "En esa estadística ¿qué porcentaje de los asesinos son varones? ¿Qué porcentaje fue asesinado por su condición de varón o de mujer? Cuando tengas esos números vas a entender. Buena suerte y hasta luego".



Hasta el momento, el cantante se limitó a seguir escribiendo sobre su postura y modo de pensar, defenestrando a quienes lo insultaban y cuestionaban.

Según la OMS , en general se entiende que el femicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o una mujer. El femicidio es perpetrado generalmente por los hombres, pero a veces pueden estar involucradas mujeres integrantes de la familia. El femicidio difiere en formas específicas de los homicidios de hombres. Por ejemplo, la mayoría de los femicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja.