Andrea Sheppard confesó que sufrió acoso sexual

La reconocida modelo uruguaya Andrea Sheppard se sumó a la ola de denuncias que ocurre en Estados Unidos y Argentina, donde las famosas pusieron fin al silencio y decidieron hacer públicos casos de acosos sexuales sufridos en el medio.

La uruguaya reveló en una nota realizada por Jimmy Castilhos en la alfombra roja de Bethel Model Glam que ella también fue víctima de varios episodios de acoso. "He sufrido acoso sexual y más que nada en este medio. En la publicidad y el modelaje es muy común que pase eso", sostuvo la morocha.

Puntualizó que uno de los casos fue por parte de un hombre uruguayo que trabaja en los medios. También detalló que en su momento lo habló con el hombre en cuestión y que luego lo cruzó en persona en otras oportunidades.

Pero eso no fue todo. Sheppard añadió que también padeció situaciones simulares en otras partes del mundo. Y recordó un episodio de acoso muy particular que sufrió en Japon. "En Taiwan me seguía la mafia y me llamaban por teléfono a las tres de la mañana", relató. Terrible.