Andrea Ghidone confesó haberse practicado un aborto a los 23 años: "Me arrepiento"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La artista uruguaya Andrea Ghidone otorgó una extensa entrevista al sitio Teleshow, donde abordó todos los temas sin pelos en la lengua. Confesó que a lo largo de su carrera ha recibido ofrecimientos de dinero por sexo.

"Antes me causaba mucha bronca y frustración que un hombre me ofrezca plata por tener sexo, hoy me sube la autoestima", respondió con espontáneidad.

La rubia uruguaya, que encabeza el espectáculo Madame Tango en Buenos Aires, confesó también haberse practicado un aborto cuando tenía 23 años.

"No tenía una pareja estable. No tenía nada. Era una persona que estudiaba, dependía absolutamente de mis papás, vivía con ellos. Se lo tuve que contar porque me parece que es honesto contar toda la verdad, todo lo que se puede contar", aseguró..

Recordó que en sus momento pagó 500 dólares en "un lugar horrible" y se declaró "arrepentida". "Fue muy difícil porque después que ves a tu hijo decís: "¿Y esta persona cómo habría sido?". Ahí es como que tomás un poco de conciencia. Con lo cual dije: "Esto no me puede volver a pasar". Hoy me arrepiento".

Si bien se declaró a favor de la legalización del aborto, criticó a ciertos movimientos feministas. “Conozco gente que está con el pañuelo verde puesto y que mañana tiene una relación sexual, se olvidó de ponerse el preservativo y se tiene que comprar la pastilla” cuestionó la bailarina.

Ghidone también aclaró que cuando dijo que trabajaría con Juan Darthés no fue en señala de apoyo del actor frente a las denuncias que recibió. "fue solamente porque estoy segura de que hoy Darthés ha cambiado 100%. Y como mujer, me siento preparada para estar al lado de un violador y acosador, y no te voy a decir hacerlo pagar, pero sí hacerle sentir que hoy las mujeres tenemos otro poder", añadió.