Andino contó que pidió adelantar el parto de su hija por Racing y desata ola de críticas

La polémica se desató hace unos días cuando Guillermo Andino fue entrevistado por Sebastián Wainraich en el programa Metro y Medio (Radio Metro de Buenos Aires), cuando reveló que acordó con el obstetra adelantar 48 horas el parto de su hija, Sofía. ¿El objetivo? Que la niña llegara al mundo en el mismo momento en que se celebraba un nuevo aniversario de la conquista mundial de Racing tras vencer al Celtic de Escocia, el 4 de noviembre de 1967, en Montevideo.

Wainraich le comentó al conductor que había rozado un límite y Andino reconoció que, ocho años después del nacimiento de Sofía, le confesó a su esposa (Carolina Prat) lo que había tramado con el profesional y ella se molestó, ya que debió hacer diez horas de trabajo de parto.

A partir de esos dichos, se desató una ola de críticas hacia el conductor del informativo de América TV, que debió salir a aclarar sus dichos en Metro y Medio ya que se habría tratado de "una broma".

“Yo dije que hace 20 años había consensuado con quien era nuestro obstetra la fecha de nacimiento de nuestra hija mayor, a partir de lo cual se armó un gran revuelo. Quiero contarles la verdad, la realidad de lo que pasamos hace 20 años atrás”, expresó Andino.

“Los últimos días del embarazo de Caro fueron realmente muy difíciles. Caro tenía presión, el embarazo estaba a término y por ser primeriza tenía muchos miedos. Nos reunimos en los últimos días de octubre con nuestro obstetra y él nos dijo ‘esto no puede pasar del 4, 5 ó a lo sumo el 6 de noviembre’. A partir de ese momento fue Carolina, mi mujer, quien pudo consensuar finalmente la fecha para que el parto fuera natural. Ella no quería ir a cesárea, tenía los miedos inherentes a un parto primerizo”, detalló sobre la participación de su mujer en la decisión.

Y continuó con sus disculpas asegurando que se trató todo de un chiste: “Todo lo demás es cuento o intentó ser una broma que yo mismo me encargué de alimentar, relacionada a la pasión futbolística en medio de una charla con Sebastián Wainraich. Realmente quiero pedir perdón, o disculpas, para todas aquellas personas que se pudieron haber sentido afectadas, ofendidas o atacadas por mis dichos”.

“Jamás hubiese puesto en riesgo el nacimiento o el parto de uno de mis hijos. Pero todos los días se aprende algo nuevo y yo aprendí que hay temas con los que uno no puede hacer bromas y fundamentalmente estos que son tan sensibles y tan caros a nuestros afectos”, finalizó el conductor.

La palabra de Prat

La exmodelo y conductora relató a La Nación de Buenos Aires que, ni bien se enteró de lo que estaba pasando, fue directo a hablar con Andino: "Soy una persona que cuando me pasa algo lo digo en el momento. No soy de las que la puede caretear en la vida. Le dije: '¿Pero cómo se te pudo pasar por la cabeza decir todo eso si no fue así? ¿Cómo terminaste contando algo que está tan lejos de la verdad?'.

También desmintió que Andino le haya contado 8 años después que el parto se había adelantado: "Son 21 años que estamos juntos ya. Lo amo, pero no podría estar nunca con alguien que me haya mentido. Honestamente no fue así, y por eso le recriminé cómo podía haber dicho algo así. ¿En qué cabeza cabe?".

A su vez, reveló que hace pocos días había entrevistado a Wainrach en el programa que conducen juntos por la pantalla de A24, Andino y el país. "Como comediante, él tiene esa habilidad de transformar algo serio que uno está contando en algo totalmente gracioso. Y bueno, Guille se dejó llevar, se quiso hacer el gracioso y le salió pésimo", sentenció.

"Yo sé que puede sonar quizás poco creíble, pero fue pura ingenuidad lo que le pasó a Guille. No midió, y debería haberlo pensado, porque estando en el medio estas cosas pueden suceder, se puede malinterpretar o afectar a otras personas. Por mi parte puedo asegurar que yo siempre supe siempre la fecha en que iba a nacer Sofi", aseguró.

Al ser consultada por el diario argentino sobre cómo está la relación un día después de la tormenta, contestó: "Estamos escuchando las repercusiones, que son lógicas y trato de comprenderlas. Me tranquiliza que Guillermo haya razonado y entendido que no estuvo bien su forma de narrar los hechos. Él es muy inteligente y comprendió que se equivocó".