Ana Rosenfeld: "Punta del Este está inaccesible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La abogada argentina Ana Rosenfeld forma parte del paisaje de Punta del Este. Desde hace 25 años la mediática letrada elige el glamoroso balneario para pasar sus vacaciones, en las comparte asados junto a su familia en su apartamento sobre la playa mansa o sale a navegar en su yate hasta la Isla Gorriti. “Disfruto Punta del Este, la amo”, sintetiza para Sábado Show previo a la función de Fuerza Bruta en Enjoy Punta del Este. Es que lejos de aislarse, suele asistir a eventos y dialogar con la prensa estival.

Rosenfeld es más que una turista de temporada, y por eso no vacila en dar su veredicto sobre la situación del balneario. Esta temporada, critica con firmeza los elevados precios en los comercios de la península. “Punta del Este está inaccesible. Los precios están horribles, ¡horribles, señores!”, exclama.



La abogada revela que días atrás le consultó a un funcionario público “cómo hacían para vivir” con ese costo de vida, “porque no es que aumentan los precios por los turistas, se mantienen altos todo el año”. Según Rosenfeld, el trabajador consultado le respondió que “él cobra el sueldo y a las tres horas ya no tiene más dinero”. “Me preocupó muchísimo. Más allá del turismo, hay que proteger la economía nacional. Ustedes la están pasando mal como nosotros. Hay que ser cautos en los años venideros”, evalúa.

Feministas. La abogada se hizo conocida para el público por la defensa de mujeres famosas ante sus divorcios. Wanda Nara, Carmen Barbieri o Pampita, fueron algunas de sus clientas vip. Se ganó entonces un lugar como defensora de mujeres en tribunales. Al ser consultada por los emergentes movimientos feministas, puntualiza: “Yo los apruebo, pero pido límites. No se puede validar todo”. “Fundamentalmente por las personas que son víctimas de violencia, no podemos decir que todo es acoso”, explica.



No obstante, subraya que “la palabra ‘violación’ es clara”, en referencia a la denuncia que recibió Juan Darthés por parte de Thelma Fardín. Rosenfeld defendía al actor en la causa contra Calu Rivero, pero abandonó el caso luego de que su cliente fuera acusado de violación. Esta decisión la valió que un colega la denunciara ante el Colegio de Abogados por “violar el secreto profesional” al contar cómo había manifestado la renuncia. “Eso significa que soy muy importante para esos colegas”, cierra con ironía.