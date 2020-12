Ana Laura Román cargó contra Patricia Madrid: "Es una señorita maleducada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su debut como panelista de Algo Contigo, la periodista Ana Laura Román sacó a relucir su faceta más picante. Fiel a su ácido estilo, la cronista que vive desde hace tres décadas en Argentina opinó sin pelos en la lengua sobre todos los temas y una de sus víctimas fue Patricia Madrid.

¿El motivo? En tren de repasar "los duelos del año", Algo Contigo recordó la fuerte discusión que mantuvieron Patricia Madrid y Alberto Sonsol en Polémica en el Bar por el cual ella realizó una "huelga de silencio" al programa siguiente. En aquel entonces, el ciclo de espectáculos envió a un periodista a buscar la palabra de Madrid, que se escapó sin hacer declaraciones. Esta actitud fue la que puso de punta a Román.

"Es una señorita maleducada", disparó. Y siguió: "Es periodista la señorita, ¿verdad? ¿Le puede hacer eso a un colega? No existe. Parás con respeto y decís 'no tengo nada para decir'".

La ex Verano Perfecto también criticó a Madrid por no haber hablado en todo el programa luego de su cruce con Sonsol y haber dejado en falso al conductor, Jorge Piñeyrúa: "Lo deja mal parado. Es una falta de respeto a sus compañeros y al lugar en el que trabaja". "No es una estrella. Las estrellas están en el cielo", cerró.

Ana Laura Roman forma parte de Algo Contigo desde 2015 realizando notas desde Buenos Aires. A comienzos de diciembre llegó a Uruguay para pasar las fiestas y el lunes pasado se sumó de forma temporal al panel del programa. Tiene previsto continuar ocupando ese sitio hasta fines de enero, cuando regrese a Argentina.