Ana Inés Martínez sobre su situación sentimental: "No estoy para aventuras"

La periodista deportiva Ana Inés Martínez dio una extensa entrevista de Malos pensamientos en la que abordó todos los temas: su carrera, su infancia en Rocha y los comienzos de su carrera en los medios en Buscadores.

De 38 años, madre de un joven de 15, la periodista de Subrayado dijo que está soltera hace "mucho tiempo". Cuando Orlando Petinatti le preguntó si alguna vez había salido con un deportista, ella respondió: "Yo te pregunto: ¿le preguntan lo mismo a las diputadas? ¿Te tiran los perros los diputados? O cuando vienen deportistas hombres, ¿le preguntan lo mismo?", dijo. "Hay que sacar ese mito de que las periodistas deportivas salen con jugadores".

Ante la insistencia del conductor sobre si salió con un futbolista, la periodista respondió: "No. Si no, lo hubiera blanqueado. Yo no estoy para aventuras. Soy blanco o negro".

Ana Inés Martínez también habló del Maestro Tabárez y su estilo con los periodistas, a quienes suele darles duras respuestas si no le gustan las preguntas. "Los periodistas deportivos le perdonan bastante (a Tabárez)", dijo la periodista de Subrayado.

"Se naturalizó ya. Es la personalidad de él. Se sabe que se va a enojar y creo que eso condiciona a la prensa uruguaya. Las veces que he ido, trato de preguntar. A veces siento que como saben que se va a enojar, no preguntan lo que tienen que preguntar. Hay un poco de temor a que no te ridiculice el maestro en las conferencias", dijo.