Ana Inés Martínez estalló de furia contra la UTE y mostró la factura del mes

Ana Inés Martínez montó en cólera al recibir la factura de la UTE correspondiente al mes de julio. Y fiel a su práctica de compartir parte de su vida en las redes sociales, publicó la imagen de la factura en su cuenta de Twitter.

La foto muestra un monto de $4.595, que a la periodista le parece excesivamente alto de acuerdo a lo que suele consumir de energía eléctrica. Así lo hizo saber en el mensaje que acompañó a la publicación: "Menos mal que hubo apagones como 4 veces en el mes si no ¿cuánto me hubiese venido de @UTE_ComCorp ?? me voy 8 am y llego de nochecita todos los días a mi casa y pago esto. No quiero saber si estuviera todo el día! ¿Les pasa lo mismo? ANONADA", disparó.

Menos mal que hubo apagones como 4 veces en el mes si no ¿cuánto me hubiese venido de @UTE_ComCorp ?? 😧 me voy 8 am y llego de nochecita todos los días a mi casa y pago esto. No quiero saber si estuviera todo el día! 🤦🏻‍♀️ ¿Les pasa lo mismo? ANONADA #UruguayEsElMejorPaís 🤔 pic.twitter.com/gBN2Bl8KSh — Ana Inés Martínez (@AnaInesMartinez) 8 de agosto de 2018

El texto fue acompañado por íconos de caras pensativas y de consternación. También colocó el hashtag "Uruguay el mejor país" como ironía. Pero la furia de la periodista de Canal 10 no terminó ahí. Ana Inés también se cruzó con varios usuarios que cuestionaron su consumo de energía.

Por ejemplo, le aclaró a un internauta que ella consumió "lo mismo que el mes anterior porque mis horarios y hábitos no cambian de un mes a otro estimado. Y menos junio y julio que son meses similares en cuanto a todo: temperatura, etc. Ahh y acá no me quejo como comunicadora; me quejo como usuaria y clienta que soy, al igual que tu".

Otro usuario le aconsejó dejar de utilizar el secador de pelo, que consume mucha energía, y ella arremetió: "No uso nada de eso papi", con el ícono de un beso.

Cabe recordar que la gran actividad de la periodista en las redes sociales le valieron su nominación como Mejor Comunicadora en Redes para la próxima edición de los Premios Iris. Compite con Andrea Vila, Camila Rajchman, Patricia Wolf y Orlando Petinatti.