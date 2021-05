Ana Inés Martínez cargó contra JR Carrasco por picante respuesta en "Punto penal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Ramón Carrasco fue el invitado de este domingo en Punto penal, luego del empate de su equipo Fénix ante Peñarol el sábado. El punto álgido de la nota se produjo con una pregunta de Ana Inés Martínez y la "no respuesta" de JR.

"Fue un partido tedioso, aburrido. Faltó el famoso tiqui - tiqui. Con esa declaración que dijiste "me fui loco de la vida", quizás al estar más precavido, saliste directamente a buscar el empate y si venía la victoria era de yapa. ¿Te conformabas con ese empate?", preguntó la periodista.

Carrasco chicaneó entonces la respuesta. "No te quiero exponer, ¿no?. Si esa pregunta me la hace Roberto.", dijo el DT en referencia al relator Roberto Moar.

"Cualquier te pueda hacer la pregunta. Es indistinto el sexo", replicó Martínez. "Cualquiera no. Porque si yo te pregunto la alineación de Fénix no la vas a saber", dijo entonces el entrenador. "No tiene nada que ver con lo que estoy consultando"; retrucó la periodista.

Por mas mujeres como @AnaInesMartinez irrumpiendo en lugares que antes solo eran para varones.

Obviamente, les molesta! pic.twitter.com/253zcQP7g0 — Margarita Libschitz (@LibschitzMarga) May 24, 2021

Finalizada la entrevista, Ana Inés Martínez se volcó a su cuenta de Twitter donde recargó las tintas contra Carrasco y lo calificó de "misógino".

"Ahora que pasaron las horas y pienso bien lo que recibí por parte de un entrevistado, me apena que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que seguir recibiendo y naturalizando ese trato. Pensamientos que atrasan. Lo triste es que lo hacen convencidos y de manera natural", escribió la periodista.

Cuando un seguidor le preguntó si sabía o no la alineación de Fénix, Ana Inés respondió: "Que no me la sabía? Y cómo sabes vos? Yo hago lo que me piden ahí que es preguntar uno responder preguntas. El invitado responde (cosa que no hizo prácticamente en ninguna de las que hicimos) y encima misógino, al igual que vos. Espero que se curen".

"Los periodistas preguntan. Los invitados responden. Y si no quieren responder, los dejaría mejor parados decir “paso”. Las riendas de la nota la llevan los conductores. Los periodistas responden cuando son invitados a programas, no cuando un invitado lo hace como modo de defensa", agregó.

Ahora que pasaron las horas y pienso bien lo que recibí por parte de un entrevistado, me apena que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que seguir recibiendo y naturalizando ese trato. Pensamientos que atrasan.

Lo triste es que lo hacen convencidos y de manera natural. https://t.co/C5zSjdLJs6 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) May 24, 2021

La publicación de Ana Inés Martínez generó comentarios de solidaridad hacia ella de varias colegas, como Nadia Fumeiro y Magdalena Correa, entre otros.