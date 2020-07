Amor y grieta: ¿tendrías una pareja con diferente pensamiento político?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abigail Pereira, actriz



Sí, por supuesto que tendría una pareja con una ideología política diferente. Si yo promuevo diversidad, incluyo la diversidad ideológica. Tener una pareja de otra ideología es un desafío que ayuda a determinar la tolerancia entre ambas partes. Viviendo en Miami, tuve una pareja de otro partido político. Yo soy del partido Demócrata y él era del Republicano. Y simplemente lo que pasaba era que si se hablaba de política respetábamos siempre la opinión del otro.

Anahí Lange, conductora



No, no podría. Entiendo que detrás de la ideología política se esconden valores y creencias sobre cómo una sociedad puede ser mejor, y esas cosas también te hacen a vos como persona, no? Si la otra persona tiene una ideología política arraigada y es diferente a la mía, definitivamente no podría compartir mi rutina. ¡Nos pasaríamos discutiendo! (Risas) Distinto es cuando a la otra persona no le interesa la política, ese es otro tema.

Dahiana Abracinskas, conductora, abogada



Podría tener amigos de ideología política opuesta, pero no una pareja. No podría no por el hecho de debatir o discutir, que es enriquecedor, sino porque la ideología tiene mucho que ver con lo que uno es como persona y lo que quiere para los demás. La ideología tiene que ver con lo empático y solidario que es uno, y yo no podría estar en pareja con alguien que no pensara en el bien común sino solo en el propio. Por ejemplo, no podría tener una pareja que defienda las torturas y las desapariciones.

Nelson Burgos, comunicador



Sí, podría convivir con una pareja de ideología política opuesta. No sería una convivencia fácil sino una de permanentes llamadas a sala (risas). Pienso que discutiríamos cada cosa a morir, de eso no me cabe ninguna duda. Pero por otro lado supongo que el amor lo superaría todo.