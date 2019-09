Amiga de Pampita desconsolada después que la llamaran "paltera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es la madrina de Benicio, uno de los hijos Carolina "Pampita" Ardohain y Benjamín Vicuña. Por eso, a Puli Demaría le dolió en el alma la catarata de insultos que recibió después que se viralizara la foto que se sacó la "China" Suárez, durante los festejos de Argentina, tierra de amor y venganza, el último fin de semana.

Integrante del equipo de Pampita Online, Puli no pudo evitar transmitir su angustia. Y les contó a la modelo y a Luis Piñeiro cómo fueron las horas después de la foto, que derivó en un mensaje a Suárez, suplicándole que sacara la foto de su cuenta de Instagram para frenar las agresiones.

"Yo me reasusté", le dijo Puli a sus compañeros del ciclo que emite Net Tv de Buenos Aires y que se hizo eco el portal Laubfal.com. Agregó que le costó que le digan "paltera, traicionera y mala persona" entre los insultos más suaves que recibió de los fans de su amiga. Puli aclaró que "con Benja (Vicuña) sigo rebien, hablé el sábado y con ella no...no", dijo haciendo alusión a China Suárez.

El insulto de "paltera" es a propósito del escándalo inicial entre Pampita y la "China", hace cuatro años, cuando la actriz dijo estar comiendo esa fruta en el momento que la modelo ingresó al motorhome donde descansaba mientras rodaban la película El hilo rojo, con Benjamín Vicuña, que terminó siendo su pareja. La modelo en cambio, dio otra versión de los hechos.

"Caro me reconoce, yo la pasé remal, el tiempo va a acomodar todo. Estábamos Chule (Bernardo, su pareja y compañero como DJ) y yo poniendo música, creo que se puede agradecer de otro lado. Si uno lo ve de afuera es bárbaro que ella haya puesto un story, pero …" , dijo y agregó "digo visto de afuera porque parece buenísimo que la China Suarez que no sé cuantos seguidores tiene y esta en la novela más vista de la tele te arrobe en Instagram. Pero esto fue un error mio de no informarme, yo solita me mandé los mocos, pero se podía agradecer a nuestra empresa, o a las dos o una foto de la pista, pero yo como la ligué tanto la paso mal, yo en lo personal hubiera preferido que se agradezca de otra manera", finalizó Puli entre lagrimas.

"Quiero que sepan que nunca nos peleamos, entre Caro y yo nunca hubo un problema", quiso dejar como mensaje final y Pampita la incentivó a reabrir su Instagram, que cerró después del escándalo del fin de semana