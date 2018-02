Amalia "Yuyito" González; de bomba sexy a líder evangélica

"Soy cristiana, leo La Biblia y oro. Todo el tiempo estoy en un mix: los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Vivo así". He aquí la nueva Amalia Yuyito González. Una mujer que incorporó a Dios en su vida y que hoy se dedica a practicar la fe evangélica con total devoción. No es poca metamorfosis para quien en los 80 deslumbraba con la exuberancia de un cuerpo que lucía con desnudeces y sin prejuicios.

Pero su vida no solo está dedicada a ejercer la fe cristina, sino también a brindar conferencias sobre diversos aspectos en torno a la temática femenina, en el marco de la iglesia evangélica en la que canaliza su credo y para alguna de las más de 15000 comunidades organizadas en torno a su religión. Además, cuenta con su propia web, www.amaliayuyitogonzalez.com, donde despliega textos propios, pensamientos y videos de sus conferencias. Una entrepreneur de Dios.

Hace exactamente 12 años algo sucedió en su vida. Algo cambió. Y si alguien duda que cada uno es dueño del timón para llegar al puerto que desea, ella puede dar cátedra acerca de eso. En 2005 viró su brújula y se orientó hacia una vida diametralmente opuesta a la que llevaba. Se aferró a Dios y a La Biblia y, con no poco dolor, empezó a recorrer un nuevo camino.

"Creo que es muy bueno tener una gran crisis. Esas que te hacen parar, que te hacen sentir mal con vos. Sucedió en marzo de 2005, luego de una temporada en un teatro de revista. Aquella fue mi última experiencia como vedette. En ese momento colapsé con la chica sexy", asegura.

"La sex symbol se había metido en todos los rincones de mi vida: en mis relaciones personales, en mi familia, en lo público. Si bien me identifiqué con ese rol durante muchos años, cuando ya no me sucedía eso, se produjo la crisis. Es como un matrimonio que se conoce desde chico y a los veinte años de casados se transforman en dos desconocidos. Cuando se cae esa estructura, te preguntas qué hacer porque vas a tener que arreglar muchas áreas de tu vida. Se podría decir que colapsó mi matrimonio con la vedette, no tenía más nada para hacer con ese personaje. Tomar la decisión fue replantearme mi situación económica y hasta mi situación sentimental, que no era muy conveniente, así que la pareja también entró en la bolsa de los planteos", añade.

Amalia se muestra críticas con algunas decisiones de su pasado como actriz. "El exhibicionismo, salir en la revista Playboy. Todo eso no me sumó en lo más mínimo. En mi esquema no va que la plata lo justifica todo. Además, el dinero es lo que más rápido desaparece y mi cabeza tampoco estaba preparada para ser una buena administradora. Cuando hice aquellos desnudos me tendría que haber valorado más, haberle dado otro significado al hecho de desnudarse en una revista o en un teatro. No me arrepiento, la vida se hace viviendo y aprendiendo".