Amaia Montero, la ex Oreja de Van Gogh que lucha contra sus críticos

Los últimos meses no han sido de color de rosa para Amaia Montero. Pero cual "ave fénix", y según cuenta a Efe, vuelve a estar "en pie", con las alas desplegadas y defendiendo a capa y espada su carrera frente a quienes la han acusado de transformarse la cara y de cantar alcoholizada.

"Ni pretendo gustar a todo el mundo ni ser perfecta. Me equivoco como todo el mundo, pero cuando mienten de manera bellaca para hundir algo que es mi pasión, mi profesión, mi vida, que es la música desde hace 22 años, no me gusta", declara la cantante española en Buenos Aires, donde promociona su reciente disco, Nacidos para creer.

La canción que pone título al álbum, habla de "todos aquellos que hablan sin saber y les gusta hacer daño".

Cree que en Argentina, país en el que la "quieren" y la "respetan", y en América Latina, no le hubiera pasado como en España, donde en marzo pasado y tras una actuación, en prensa y redes sociales, aseguraban que se había operado en exceso el rostro.

La que fuera vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh desmintió eso y también a quienes decían que había cantado bajo los efectos del alcohol u otras sustancias en el primer concierto de su nueva gira, cuyos contratiempos ella atribuyó a problemas de sonido.

También la acusaron de olvidar las letras de sus canciones, y lidia con los comentarios por su peso.

"Cuando engordo me critican, cuando adelgazo, también. Una vez decían que tenía anorexia. Si fuera modelo y engordo puedo entenderlo, pero ¿por qué se habla de todo menos de que llevo tres años componiendo el disco, que me he dejado la vida ahí?", añade.