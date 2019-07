Álvaro Navia y Vanina Escudero sobre su lucha para ser padres: "Nos sentíamos desamparados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Vanina Escudero y Alvaro Navia se emocionaron esta tarde al contar su historia de amor y los tratamientos que hicieron durante cinco años, para poder ser padres.



La bailarina y el humorista se conocieron en Canal 9, cuando trabajaban en el ciclo humorístico Palermo Hollywood. "Entré con un papel chiquito y me terminé quedando varios capítulos", contó ella, que ya era arquitecta y de día trabajaba en un estudio y de noche, en teatro y televisión.

"Ese verano, hace 11 años, fuimos a Mar del Plata a hacer teatro, una obra que yo producía y que se llamaba La familia Corigliano hace sonar la campana. La contratamos a Vanina porque yo me enamoré el primer día que la vi", contó Navia, en el living de Incorrectas.



"Yo estaba de novia y Alvaro me rompió todos los esquemas", dijo Escudero, al tiempo que él la interrumpió: "Todavía me preguntan cómo entré en la familia con esta cara. Si así se enamoró de mí, vamos a estar juntos hasta el día que me muera".



Vanina continuó su relato: "Le pedí que mi novio parara en la casa de Alvaro, porque no vivíamos juntos. Vino en Año Nuevo y apenas llegó le dije que se tenía que volver, porque no había pasado nada concreto, pero algo había".

"A los seis meses le propuse casamiento y nos fuimos de luna de miel con mis suegros y con mi cuñada, Silvina. Fuimos a Cancún y la pasamos bien. Debo reconocer que yo tuve más prejuicios que ella en esta relación. Pensé que iba a volver a su barrio privado y yo a mi departamento de San Telmo. Y no", explicó Navia.



El primer beso fue el 1 de enero y nunca más se separaron. La pareja contó con lágrimas en los ojos la odisea que vivieron para lograr ser padres. "Estuvimos más de un año buscando de manera espontanea. Y luego, vinieron cuatro años de tratamiento. Fuimos y vinimos. Nos sobrepasaba el tema y nos tomábamos algún recreo. Por eso decidí dejar el 'Bailando' también", señaló ella.

Hicimos todo lo que había que hacer y nada", recordó el humorista. "Nos cambió la vida cuando Denise Dumas nos recomendó a su médico. Ya veníamos de varios tratamientos y nos sentíamos desamparados. No queríamos seguir esperando, estábamos ansiosos".



La feliz noticia llegó luego de un viaje que Vanina hizo con su papá y su hermana. "Tenía un atraso y en Ezeiza nos compramos un test de embarazo. Lo hicimos en casa y corríamos de la felicidad cuando vimos el resultado. Lloramos mucho", rememoró Escudero. "Hay tantas trabas en este país para adoptar que no se puede creer. Hay padres que necesitan una familia y niños que necesitan padres".



"Siempre fuimos familia, pero con la llegada de Benicio y Joaquina, mejoramos", se emocionó él.



"Lloraba cada vez que me indisponía. Y le pedía a Dios poder estar embarazada una vez. Lo deseaba tanto... Por eso, saber que estábamos esperando un hijo fue uno de los mejores momentos de mi vida", concluyó la bailarina.