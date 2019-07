Álvaro Morte, El Profesor de "La casa de papel", contó de su lucha contra el cáncer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La casa de papel, que recientemente estrenó su tercera temporada, sigue siendo un éxito a nivel mundial, y de eso disfrutan todos sus actores, sobre todo Álvaro Morte, o sea El Profesor, el gran protagonista.

Eso lo ha llevado a dar varias entrevistas en el último tiempo, y fue en un de ellas que reveló una historia de vida poco conocida hasta ahora: cuando tenía 30 años, le encontraron un tumor cancerígeno en una pierna, y pensó que se iba a morir.

"Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna… Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?", le dijo a la Revista Cocktail para una publicación del mes pasado, que ahora cobró más trascendencia. "Eso me ha llevado a disfrutar del momento y a que no haya nada que me quite el buen humor", añadió.

Morte, más allá de lo que se conoce en pantalla, tiene 44 años, hijos mellizos, está en pareja y disfruta mucho de andar en bicicleta.

Y en esa misma entrevista, habló de la presión que le implica la popularidad de El Profesor y declaró: “Soy consciente de que la sombra de El Profesor es muy alargada. Estoy muy orgulloso y no tengo ningún problema, pero sí es verdad que esa sombra podría eclipsar a personajes venideros. Si permito que esa presión me invada se vendrá en contra mía, y prefiero vivir el momento. Yo he estado muy abajo, así que no me puede vencer la presión”.