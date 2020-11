Alta tensión entre Gucci y Anahí Lange por violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Gustavo "Gucci" Serafini visitó este lunes Algo contigo donde se produjo un intenso debate con la panelista Anahí Lange, con la violencia de género como telón de fondo.

La polémica comenzó cuando el músico defendió su teoría de que habría desbalance en la evaluación pública que se hace de la violenca de género, en cuanto también existe la violencia de la mujer hacia el hombre.

"Mueren hombres y mujeres. No podés hacer que valgan más las mujeres. Es parte de una dictadura moral. Mueren hombres en manos de su mujer", dijo Gucci.

La comunicadora Anahí Lange le salió el cruce refirieron a la cifra de víctimas. "Pero en relación son muchos menos", dijo en referencia a hombres que mueren en manos de sus parejas.

"¿No valen esas vidas?", replicó Gucci. "Son dos cosas distintas", dijo Lange.

Luego Gucci preguntó a Lange: "Mi amor, ¿cuál es tu nombre"' Ella respondió y siguió el debate.

"Lo que ustedes están diciendo me indigna", añadió Gucci. "Tenemos una problemática social terrible. Como sociedad estamos violentamente horrible. Lo que estás diciendo es que la vida de la mujer vale más que el hombre".

Y Lange: "Por supuesto que no. Pero una cosa no quita lo otra. Que el hombre muere en manos de la mujer, no quita que la mujer dejen de morir. En lo que va del año van 21 mujeres. Es espantoso. Se murieron por ser mujeres".

El debate se transformó rápidamente en tema en las redes sociales.