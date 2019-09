Alina Moine habló sobre su relación con Marcelo Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace unas semanas, el rumor sobre un posible romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo comenzó a sonar fuerte en todos los medios. "Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo. Y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con él", había dicho Ángel De Brito en El Espectador, su ciclo en CNN Radio.

Si bien luego los protagonistas negaron la versión, la conductora de Fox Sports volvió a hablar sobre el tema en Intrusos y desmintió nuevamente los rumores. "Yo estoy bien. Parece que la relación ya pasó por todas: estuve, ahora dejé de estar", aseguró la periodista en referencia a nuevos dichos que señalaban que habían estado juntos, pero ya estaban separados. Y confesó: "No estoy acostumbrada a estas cosas, no me es cómodo estar hablando de mi vida personal. No le doy relevancia porque no tiene sentido salir a desmentir. No me interesa hablar nada de mi vida porque es personal (...). Prefiero evitarlo y cuidarlo y que quede para mí", en referencia a si pasó algo con el exfutbolista.

🔥 EXCLUSIVO 🔥 @AlinaMoine habló con @intrusos del Muñeco #Gallardo



✅ "No tiene sentido salir a desmentir"

✅ "Hablamos con Marcelo de esto"

✅ "Me llevaron puesta a mí"

✅ "Pero la maldad no era para mí"

✅ "Hubo intención de hacer daño"@rialjorge @AmericaTV ✍️👇 pic.twitter.com/tqiOkMhMy5 — #Intrusos (@Intrusos) September 16, 2019

En cuanto a si pudo hablar con Gallardo al respecto, la periodista deportiva aclaró: "Claro que hablamos con Marcelo, a ninguno de los dos nos gusta esto. Cada uno es profesional y se destaca por lo suyo".

Luego, en cuanto a la versión del club de Nuñez que asegura que esta versión buscaba desestabilizar al director técnico de River antes del Superclásico, Moine opinó: "A mí me hizo ruido. Me parece que me llevaron puesta a mí, pero no era para mí la maldad. Hubo intención de hacer daño pero, soy periodista y sin pruebas no puedo hablar".