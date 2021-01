Alfredo Etchegaray: "Mi familia y yo nos atendemos en Salud Pública"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alfredo Etchegaray recibió a TV Show Verano en su casa del barrio El Tesoro, a pocos kilómetros de la Barra del Maldonado. Allí contó que cuando se mudaron instalaron carpas en el predio y de a poco, fueron construyendo la casa con materiales de la naturaleza.

"Este es nuestro ambiente natural, con la naturaleza nos sentimos cómodos", dijo a Jimmy Castilhos. Junto a su esposa Claudia Echeverri (38 años), Etchegaray (63) están en la dulce espera de Juana, su segunda hija, que tiene fecha para dentro de dos semanas.

El empresario reveló que lleva un estilo de vida austero. No compra ropa nueva, hace las compras en ferias de Maldonado y se atiende por Salud Pública. "Uno tiene que aprender a adaptarse. A todos nos afectan las circunstancias económicas y yo soy muy pragmático. Yo tuve un problema de voz y me atendí en un servicio privado. Me costó una fortuna y no logré resultados. Empecé a curarme por mi lado, con especialistas amigos y me hice socio de Salud Pública por Fonasa. Me atienden bárbaro los mismos médicos gratis, me dan hora enseguida", dijo.

Añadió que su primer hijo (Alfredo, de dos años) nació por el servicio de Fonasa y "así va a nacer Juanita".

Etchegaray también abordó el proceso judicial que impide la exhibición del águila de bronce del acorazado Graf Spee, rescatada por él en sociedad con el buzo Héctor Bado.

Hablaron sobre educación, finanzas, filosofía, y el famoso tema del águila del Graf Spee. ¿Qué pasará en el futuro con su pretensión y con lo que indica el último fallo judicial?