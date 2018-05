Alfredo Casero vuelve a advertir sobre la inseguridad en Uruguay: "En Argentina esto no pasa"

Alfredo Casero se ha convertido en un provocador de los uruguayos, en especial de aquellos que defienden la gestión de gobierno. El humorista argentino lanza periódicas críticas contra José Mujica o Lucía Topolansky o resalta casos de la inseguridad reinante en Uruguay.

Esta vez, Casero compartió en la red social Twitter una publicación del diario El País sobre el robo a los empresarios chinos que se habían reunido con Tabaré Vázquez, con dos comentarios. "Eso en Argentina no pasa... este es un pais en serio" y luego añadió en otro tuit: "Ojo al viajar a Uy".

Eso en Argentina no pasa...este es un pais en serio https://t.co/yl0MzUUg2g — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) 9 de mayo de 2018

Las respuestas de los orientales no demoraron. "En Argentina no llegaban a reunirse con el presidente.. Los robaban a tes de bajar del avión....". "Casero xq mejor no te ocupas de todos los problemas q tiene tu pais, y nos dejas a nosotros en paz. No necesitamos tus opiniones!!!" fueron algunos de los comentarios publicables que recibió.