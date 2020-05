Alfredo Casero recargado: compara a Lacalle Pou con Rial y manda a uruguayos a mirar "Cacho bochinche"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una ironía de Alfredo Casero sobre las dimensiones de Uruguay minimizó para muchos los buenos resultados que el país está teniendo frente a la pandemia por cornavirus.

Al compartir un artículo con el título: "La vice de Uruguay diferenció las medidas de su país de las de Argentina ante el coronavirus: "Priorizamos la libertad individual", el humorista argentino escribió: "En todo Uruguay hay menos gente que la que pasa un martes por Constitución. No es lo mismo. No te comas la galletita... No boquies", añadió.

El tuit generó gran repercusión y condena de gran parte de los uruguayos. Este viernes, Casero se dedicó a responder algunas de las críticas. Cuando un usuario le señaló comparaciones de Argentina con países más grande como China y Estados Unidos, Casero lo mandó a mirar "Cacho bochinche". "¿Qué hacés en Twitter entre argentinos?", escribió.

Que haces en tw entre argentinos...anda con cacho bochinche,sus cosas.

Deja de mirar par acá,si no entendés mis tw,JODETE.

Festeja nomas el éxito.

Anda. https://t.co/41MBaIuM9H — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 22, 2020

En otro mensaje, compartió un video de la entrevista de Luis Lacalle Pou con Ignacio Álvarez (Santo y seña) en el momento en que el presidente defiende el impuesto aplicado a los funcionarios públicos y no a los privados. "Porque los privados generan su peculio. A nosotros nos banca la gente"; dijo el mandatario en ese tramo.

Casero aprovechó el video para otra ironía sobre el presidente: "Noten como habla como porteño Rial. Uruguayos resistan. Resistan", escribió.

Noten como habla como porteño Rial.

Uruguayos resistan.

Resistan. https://t.co/ivxDWIUANl — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 22, 2020

Aplaudan exitos si quieren...

Nada de esto es éxito.

Aplaudan. https://t.co/IgAfEYJ926 — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 22, 2020