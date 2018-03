Alfredo Casero criticó nuevamente al feminismo

Alfredo Casero habló sobre política y feminismo en el programa de A24 de Luis Novaresio . Con su impronta característica, recordó los tiempos en los que fue acosado mediáticamente por el kirchnerismo y opinó sobre la última marcha de mujeres del 8 de marzo: "Lo único que hizo este movimiento fue agrupar a mujeres violentas".



Sobre el acoso de trolls en las redes en el gobierno kirchnerista dijo: "Los trolls de Cristina eran los mejores (...) una vez comencé a hablar con una chica [sobre quienes lo insultaban y cuestionaban desde la red mientras retuiteaba fotos de un periodista venezolano para hablar de la situación en Venezuela] (...) y me contó todo lo que hacían. Entonces le escribí a la Ministra de Seguridad Garré [Nilda] y le dije que los chicos no trabajaban los domingos y que cada vez escribían con más faltas de ortografía".



También habló sobre cómo dentro de su ambiente lo discriminaban por pensar diferente. "Hubo actores que en la tele han dicho ´y bueno, Casero tiene que tener bien los números en la AFIP´ (.) A mí me mandaron a Pol-ka el libro de Etchegaray Callate la boca".