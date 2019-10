Alex Caniggia: "Mi padre me dejaba en el auto y se iba con prostitutas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La polémica entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis parece no tener final. La exmujer del "El Pájaro" fue invitada al programa de la televisión italiana Live - Non è la D'Urso, donde se presentó junto a su hijo, Alex Caniggia. Allí retomaron los ataques contra el exfutbolista argentino.



A pesar del bozal legal interpuesto por el abogado Fernando Burlando, quien defiende a Cannigia, madre e hijo se despacharon con duras declaraciones contra el exjugador.



Alexander, que se autodefinió como conductor televisivo, fue duro con su progenitor. "Yo era chiquito, mi padre nos dejaba en el auto y nos decía que iba a un lugar donde no podía ir porque había un perro grande que me iba a morder. Y se iba con prostitutas".



Nannis, por su parte, repitió algunas de las acusaciones que ya había ofrecido durante su entrevista con Susana Giménez. "Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para quedarse con su dinero. Es como una escort", sostuvo.

En su entrevista con la diva de la televisión argentina, Nannis había acusado a su exmarido por violencia doméstica, infidelidades y problemas con las drogas.

💬 Mariana Nannis: "No hice la denuncia, ¿querés que me vengan a matar?" 😓 #MarianaNannisConSusana pic.twitter.com/j66YGwqvl0 — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) August 26, 2019

En ese programa de Susana, contó cómo intentó ayudarlo en varias oportunidades: "Lo interné en Europa dos veces por drogadicción. Una vez se escapó y otra vez lo interné porque le dije que era eso o el divorcio, porque no podía seguir así, y aceptó. Pero no estaba curado, es muy desprolijo, no se hace esto en la vida. Si tenés a alguien que te respeta, respetala o si no dejala libre, porque yo tengo derecho a ser feliz, no puedo rescatarlo siempre".

"Yo vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo vine a salvar otra vez porque en mi vida lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo de gente mala, y lo lograba, pero llega un momento que no podés. Hay mucha gente mala alrededor", agregó.