Alex Caniggia se burló de los policías que lo detuvieron por romper la cuarentena

Desde el 20 de marzo rige en nuestro país el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus . Y, aunque buena parte de la población cumple este mandato y solo sale de sus casas para realizar actividades esenciales, mucha gente no respeta el decreto dictado por el Gobierno.

Uno de ellos fue Alex Caniggia . El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul fue detenido la semana pasada por no respetar la cuarentena y recibió muchas críticas al respecto. Pero luego de ese incidente, en vez de reflexionar, se burló de la situación en una publicación de Instagram.

"¿Tanto me van a envidiar?. Los barats me intentan copiar. A ellos habría que exiliar. La policía me quería custodiar. Porque solo compré sushi y caviar", escribió junto a un meme en el se lo ve andando en moto con una bolsa de supermercado en la mano escapando de las fuerzas de seguridad.

Aunque también recibió muchas críticas, la publicación obtuvo casi 80.000 me gusta en apenas dos horas y lo felicitó hasta su abogado, Alejandro Cipolla , en los comentarios.



Por su parte, su novia Macarena Herrera , quien estaba con él al momento de la detención, tuvo un fuerte cruce con las panelistas de Los Angeles de la Mañana (eltrece) por el modo en que abordaron la noticia.



La joven les advirtió que su novio no les daría más notas y sostuvo: "Olvidate de Alex y de Charlotte este año, porque ni una palabra les van a decir a este programa de m. Ojalá les agarre coronavirus a todos los cholulos de LAM".