El alentador mensaje de Natalia Oreiro a sus seguidores adolescentes: "No están perdidos"

Natalia Oreiro, que recientemente terminó con las filmaciones para la serie Santa Evita, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje alentador para todos sus seguidores adolescentes.



La conductora de Got Talent Uruguay compartió una foto vintage de cuando era adolescente y habló de su trabajo para la campaña #NoEstánPerdidos, de UNICEF.



“Los adolescentes #NoEstánPerdidos. Esta soy yo, cuando tenía 15 años. Ya en ese entonces trabajaba mucho y descuidé mis estudios...Hoy, varios años después, me diría que no corra, que no queme etapas de mi adolescencia, que ya tendré tiempo para crecer”, comenzó escribiendo la actriz y agregó: “Me diría que me apoye más en los adultos de mi familia, que me van a poder ayudar y darme la palabra justa”.



“Como embajadora de @unicefuruguay, me sumo a la campaña Adolescentes, #NoEstánPerdidos, y quiero invitarte a que vos también te sumes. ¿Cuál sería tu consejo a tu yo adolescente? Contame en los comentarios, y compartilo vos usando el hashtag #NoEstánPerdidos y mencionando a @unicefuruguay”.



La publicación cosechó más de 34 mil "me gusta" en apenas una hora y cientos de comentarios de agradecimiento de sus seguidores. Como acostumbra desde que abrió su cuenta de Instagram, Oreiro tradujo su mensaje al ruso.