Alejandro Lembo aclaró su relación con Chano Charpentier

El gerente deportivo de Nacional, Alejandro Lembo habló esta tarde de su relación de amistad con Chano Charpentier, con quien compartió varios momentos este verano en Punta del Este. "Lamentablemente se filtraron algunas fotos de amistad con gente muy conocida y mediática. Salí en los medios en los que no me gusta salir" , dijo en el programa 100% deporte.

Lembo aclaró que tiene una "amistad de muchos años" con el músico. Agregó que también su amigo y socio es productor de Chano. "Estoy yendo y viniendo de Punta del Este y surgieron esas fotos que se vieron", dijo.

Las imágenes aparecieron en las redes sociales, algunas fueron compartidas por Chano y por Lembo en sus cuentas de Instagram.

Lembo también criticó que en redes sociales cargaran contra él por las fotos en Punta del Este en función de que Nacional no logra por el momento mayores incorporaciones para la temporada venidera.

"Se dijeron mil cosas que no son reales. Cosas que no gustan mucho porque uno tiene familia y a veces se dicen cosas fuera de lugar", dijo.

Días atrás, en una entrevista con el diario La Nación de Argentina, Chano también habló de Lembo. "Me fui unos días a Uruguay, a entrenar con un amigo que jugaba en la selección de fútbol, Alejandro Lembo. Salía a correr con él, me metía en el mar... Pero esa vida me cuesta", declaró.