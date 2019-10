Alejandro Figueredo, desde Miami, reflexionó sobre el voto en el exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Frente Amplio no escatima recursos para que el voto en el exterior sea una realidad a partir de las elecciones de 2024. En 2009, por ejemplo, impulsó un plebiscito que estuvo lejos de llegar a la mitad más uno de los votos necesarios, pero la coalición de izquierdas no se quedó de brazos cruzados.

A través de su bancada, el Frente impulsa distintas leyes para que los uruguayos que residen en el exterior puedan ejercer su voto. Alejandro Figueredo, que se instaló en Miami con su familia en 2018, reflexionó sobre su primera elección que vivirá desde el exterior con un extenso hilo que publicó en su cuenta de Twitter.

"Se viene un domingo especial. Serán mis primeras elecciones fuera del país y como podrán imaginarse he reflexionado bastante sobre el famoso voto consular...", empezó "Figue" en la red social. Y agregó: "Debo confesar que incluso antes de emigrar no tenía posición formada al respecto. No por no haberlo pensado sino porque me despertaba y me sigue despertando posiciones encontradas...".

El dilema de Figueredo pasa por "si es válido votar cuando la realidad del país te afecta directamente" y "si es ético". Después, desarrolló un poco más su punto de vista como residente en el exterior: "¿Pero quién nos asegura que nuestra situación es definitiva? ¿Quién puede decir con total certeza “al Uruguay no vuelvo”? Eso pensando solo en nosotros (los residentes en el exterior) y sin considerar que la mayoría de nuestros afectos están allá y se verán afectados (para bien o para mal) según el resultado".

"¿No es legítimo pensar que una instancia como un cambio o una continuidad de gobierno (en términos genéricos y no dicho por la coyuntura actual, aclaro) puede para muchos casos ser factor de decisión para volver al país?", preguntó el periodista en su hilo.

Para Figueredo es válido expresarse, aunque se esté en el exterior. "Y hasta sería útil creo contar como entre otros casos (España o Argentina sin ir más lejos) con la posibilidad de votar a distancia", acotó.

De inmediato, el comunicador de La tele se refirió a su situación personal: "Ya sé que muchos saldrán al paso con el débil argumento de '¡anda!' Vos estás pasándola divino en Miami (sin tener idea por cierto de la realidad) y venís a hablar de lo qué pasa en Uruguay!”.

"Ese argumento se debilita cuando esas mismas personas salen a aplaudir lo que algún extranjero dice del país (siempre que coincida con su pensamiento, obviamente)", sostuvo Figueredo.

Antes de culminar su hilo, donde el periodista publicó dos encuestas (una referida sobre si sus seguidores están de acuerdo, o no, con el voto en el exterior y, la otra, una consulta sobre si los uruguayos que viven en el extranjero viajarán a votar) escribió: "El domingo no votaré. Me quedaré con las ganas, pero seguiré las elecciones con la ñata contra el vidrio, esperando sobre todo que el nivel de discusión se eleve y que gane quien gane, ganen todos los uruguayos".

Mirá el hilo completo: