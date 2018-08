Alejandro Fantino: "Me equivoqué; es mejor que Messi arme el equipo"

Alejandro Fantino hizo una extensa editorial luego del triunfo en la hora de Argentina que marcó la clasificación de los albicelestes a octavos de final. Hizo un mea a culpa por las duras críticas pero también dio por descontado que el equipo "lo arma" Lionel Messi. "Si eso sirve para ganar, bienvenido sea", dijo.

"Me equivoqué. No con Messi, porque yo nunca dudé de Messi. La verdad que hay hoy un grupo de periodistas que criticaban el juego de Messi, se apuraron mucho, porque a los diferentes como él no los podés criticar porque al otro día te responden con una genialidad en la cancha. Que me pareció que había tenido algunas actitudes y con su grupo que había dejado algunos jugadores que para mí eran valiosos, sí, no estuve de acuerdo", dijo.

Pero Fantino, a lo mejor con ironía, reconoció que el supuesto manejo del grupo de Messi fue beneficioso. "La verdad que para mí hoy tiene razón. Yo hace cuatro días dije por fin Sampaoli, armó el equipo Sampaoli, jugamos para el orto, no dimos dos pases seguidos, nos comimos tres con Croacia. Y armaron el equipo estos pibes (Messi y amigos) y la verdad que el primer tiempo se jugó bien", reconoció.

Respecto al futuro, añadió: "Ojalá le ganemos a Francia, yo creo que le vamos a ganar a Francia, yo creo que nos vamos a meter en cuartos de final, creo sinceramente por el bien del fútbol argentino, pero de ustedes, no de los impresentables cabezas de termo que pierden el culo de plástico cuando se te cae en el auto. Por los jugadores, por la Argentina y por la alegría que yo vi y sé que ustedes siente, ojalá nos metamos en cuartos y seamos campeones del mundo. Y una última cosa, debo ser el único argentino o el único boludo que cree que Higuaín nos va a dar un gol de Mundial", concluyó.



Pero también cargó contra los dirigentes de la AFA. "Son impresentables". "De los dirigentes de AFA me voy a seguir haciendo dulce por años, porque son impresentables, porque son paracaidistas, porque llegaron hace poco, y tienen al fútbol hundido en la más impresentable de las realidades".