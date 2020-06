Alejandro Fantino aclaró sus dichos sobre Artigas: "Quise decir que era nuestro también"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alejandro Fantino provocó un terremoto en la opinión pública uruguaya luego de que el conductor pusiera dudas sobre la nacionalidad "uruguaya" de José Artigas y lo califcó como "es nuestro".

Este viernes, Fantino otorgó una entrevista con Las voces del fútbol (1010 AM) para aclarar sus dichos.

"Si hay un lugar donde no quiero tener un problema es Uruguay. No quiero tener el más mínimo incoveniente con ningún uruguayo", aseguró Fantino y habló que el éxito de Mar de fondo se debió principalmente al apoyo de los televidentes uruguayos. "Yo amo Uruguay. Es mi segunda patria en serio", agregó.

"Cuando pasa esto (la polémica por Artígas), me daña el alma. Es como se me hayan malentendido en mi pueblo, en San Vicente (Santa Fe)", dijo. Luego agregó: "Jamás dije lo que dije en un tono soberbia o canchero, como muchas veces tenemos los argentinos. Lo dije desde el amor y desde mi pasiòn por un prócer. Dije "es nuestro" en el sentido de que es nuestro también. Capaz que me faltó el también".

"¿Cómo voy a discutir a Artigas como prócer del Uruguay? Sería un bruto, un irrespetuoso, un burro. Solamente me faltó poner el "también". Lo dije desde el amor. Es nuestro en el sentido de que peleó por nosotros, nos dio una mano. Es un uruguayo amigo nuestro. Se malinterpretó", dijo.

El revuelo por los dichos de Fantino generó que el presidente Luis Lacalle Pou contestara esta mañana sobre la "nacionalidad" del prócer. "Oriental, siempre oriental", fue la respuesta del mandatario y agregó: "A ver, y en término jocoso, podemos dar la batalla por el tango, por el dulce de leche, por el asado, por Gardel, pero Artigas no amerita ninguna discusión", expresó el mandatario.

Durante la nota con Las voces del fútbol,. Lacalle Pou se comunicó con el productor del ciclo, Valentín Flecher y le envió un mensaje. "Mandale un abrazo grande, tengo muy buena onda. Decíselo al aire si querés".

En el programa Fantino a la tarde, también se refirió al tema y a los dichos de Luis Lacalle Pou.

"Me contestó bien, con muchísima altura el presidente Uruguay. Lo hizo tan amablemente, con tanto respeto, a un periodista que viene de otro lugar y de otro país. Mandó un par de mensajes a la radio como que el tema estaba superado", contó en referencia a su diálogo con Julio Ríos.