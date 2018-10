Alejandra Pradón reapareció en TV y se hizo dos cirugías en vivo

La actriz símbolo sexual de los '90, Alejandra Pradón, regresó a la pantalla después de un tiempo alejada de las luces. Fue en el programa Dr. Beauty (Ciudad Magazine) donde volvió para someterse a dos tratamientos estéticos: uno en el rostro y otro en los genitales.

"Quiero embellecerme y levantar estas partecitas (la cara y su vagina), pero sin cirugías porque no quiero pasar por el pos operatorio. Hace bastante que no me hago nada", dijo la mediática.

El proceso fue mostrado con lujo de detalles en el programa. En el rostro, el procedimiento fue con "hilos tensores" que alisaron las arrugas de mejillas y mentón.

Para el segundo procedimiento, la rubia le pidió al médico "un service". "Como el del auto, pero en la nena", dijo Pradón, entre risas.



La actriz se sometió a un "blanqueamiento" en la zona genital con "láser en la parte externa" y otro tratamiento en la parte interna.