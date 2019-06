"Machista mentiroso", la respuesta de Alejandra Casablanca a Nacho Álvarez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La periodista de radio Uruguay, que el domingo hizo un descargo a través de Twitter contra Ignacio Álvarez por unos mensajes sobre la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, ahora acusó el recibo de los dichos del conductor de Las cosas en su sitio, el martes.

Al respecto, Casablanca no vaciló en tildar en Facebook a su colega de "machista mentiroso" y después se ocupó de dar su versión sobre los hechos que narró Álvarez en Sarandí.

Por lo lo pronto, la periodista sostuvo que "jamás" trabajó para Ignacio Álvarez. "Yo empecé a trabajar en Sarandí en producción a finales de 1998 y así lo hice hasta que me fui a finales de 2003, en los equipos de Breccia, Lessa y Ponce de León. Jamás estuve 'bajo cargo de Ignacio Álvarez, ni hice informe alguno para él' y sería bueno que lo aclare", indicó.

Asimismo, Cablanca aclaró que los únicos informes que hizo por fuera de su trabajo en Sarandí fue para Raúl Ponce de León en momentos de coincidencia de estar trabajando con Álvarez en la misma radio. Esos informes a los que la periodista se refiere, fueron hechos a pedido del periodista Enrique Mrak en su programa Sin Vergüenzas.

Otra afirmación de Álvarez que Casablanca desmintió en su descargo en Facebook está relacionada al juicio que Sonia Breccia le hizo a Nacho Álvarez."Además de mala periodista (que lo puede considerar, está en su derecho, pero sin mentir) me dice 'alcahueta'", sostiene Casablanca en su segunda desmentida. Y explica por qué: "Me citaron como testigo de Sonia Breccia en el juicio que les hizo a usted y a Escanlar".

"No mienta, eso que dijo con tanto énfasis hoy en su programa: 'Fasano nos hizo juicio porque éramos periodistas independientes que criticamos al Frente Amplio', no fue así", sostiene la comunicadora.

Y justifica su afirmación: "Sonia Breccia les hizo juicio por ordinarios y porque en medio de su machismo dueño del mundo usted pensó que podía decir cualquier cosa". Para dejar claro la condición de "machista" de Álvarez, Casablanca transcribió el diálogo que Nacho mantuvo al aire con Gustavo Escanlar que desencadenó en la denuncia penal de la periodista.

Casablanca también negó haber afirmado que Álvarez fuera “amigo“ del empresario gastronómico y hotelero de Punta del Este, Javier Moya, ex cura, español, nacionalizado uruguayo, en ese momento 75 años, que fue procesado con dos años de prisión por explotación sexual infantil y organización de una red de corrupción de menores que compraba adolescentes para tener sexo. "Si lo encuentra en alguno de los tuits de mi hilo, Álvarez, avíseme. ¿Es su amigo? Entre las críticas de aquel entonces y lo que escribí ahora, no encontré la palabra amigo que los ligara, pero en fin", indicó Casablanca. "Dije que usted, Álvarez, en ese momento 'justificó' al empresario de Punta del Este", completó.

Más adelante, Casablanca enumeró una serie de intercambios tuitteros del conductor con otras mujeres comunicadoras, a quien lo acusa de su postura machista. Y cerró su descargo aconsejándole a Álvarez "que no se enoje". "Por ahora, así como usted puede decir los disparates que quiere, el resto del mundo también, y yo puedo escribir y opinar –aún sobre sus disparates- lo que quiero, así es la libertad de opinión. Otra coincidencia con 'esta chica' (que vendría a ser yo) tomo textual sus palabras, “todos somos criticables, ser mujer u hombre es una anécdota'".

Y culminó: "Ah, le cuento, a Sonia ( por Breccia) la veo poco, pero le enviaré sus saludos. Pensé en explicarle, Álvarez, que en realidad 'Sonia no era la mujer de', pero explicarle a usted que las mujeres no somos 'de nadie' sería establecer un diálogo en dos idiomas. De todas formas, ya que en la radio nos contó que va a hacer un programa sobre violencia de género y femicidios, sería bueno que empiece por entender que muchos de aquellos que matan a sus parejas o ex parejas piensan 'la maté porque era mía'".

