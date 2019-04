Aldo Silva y Alberto Kesman lamentan salida de Claudia García

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A partir de mañana mi Compañera @GarciaMaClaudia no estará más en @TelemundoU. La comunicación de su salida me dejó aturdido y sin palabras. Somos profesionales y conocemos las reglas del juego, pero eso no quita que esté conmovido", escribió Aldo Silva este lunes a la madrugada desde su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Será difícil para mi, no compartir con Claudia mi día a día, especialmente detrás de cámaras donde teníamos nuestros espacios...Garcia: Te voy a extrañar !!! Nos vemos en la vuelta...".

Claudia, a través de esa vía, le contestó a su colega durante los últimos 15 años con un sentido mensaje: "Gracias querido, fueron muchas años compartidos pero como alguna vez leí : 'Nada se va hasta que nos haya enseñado lo que necesitamos saber' un abrazo y éxitos en lo que vendrá".

Alberto Kesman, un histórico de Telemundo y que fuera compañero de todas las noches de Claudia en la edición central, también lamentó el final del ciclo de la rubia en el informativo. "Día muy especial para quienes componemos @TelemundoUY. Ya no contaremos con

@GarciaMaClaudia La sorpresa y la tristeza nos invadió a todos el viernes cuando nos enteramos.Gran profesional, divina y notable compañera y amiga. Seguro se le seguirá viendo. ¡La gente así lo quiere!", escribió el Masrical.

Estos mensajes de los caras de Telemundo se suman a otros de compañeras de la rubia, como Laura Raffo, encargada en presentar los informes económicos. "¡Gran amiga y gran profesional! Disfruté 10 años de trabajar contigo con risa y complicidad detrás de cámara. ¡En breve te veremos brillando en nuevos proyectos!", reflexionó la economista.

García había publicado el sábado un video en redes sociales, agradeciendo la infinidad de mensajes de apoyo que recibió una vez que se confirmó su salida de La tele.