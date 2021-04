Aldo Silva aclaró sus dichos: "No le tiré los muertos arriba al presidente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el cierre de Informativo Sarandí (AM 690) Aldo Silva aclaró el alcance de su dichos del viernes y que dividieron aguas en redes sociales.

"Quiero decir lo siguiente: no le eché la culpa al presidente de la república por las 70 muertes de la semana pasada. No le tiré los muertos arriba al presidente. Lo que reclamé, con respeto, es que, mi desde mi punto de vista, ese día debería haber sido él quien se lo dijera a la opinión pública", consideró Silva en un breve mensaje aclaratorio.

"Esto es una respetuosa aclaración. Se la dedico a gente de buena fe que no me entendió. Esto no es una marcha atrás, ni es un pedido de disculpas. Lo digo con respeto porque así me manejo yo", concluyó.

Silva había quedado en el foco de la polémica el viernes luego de que en Informativo Sarandí se debatía sobre la ausencia de conferencias de prensa del gobierno en lo peor de la pandemia.

"Al presidente lo que pediría es que: 'Si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente. Usted es el presidente de la república", había pedido Silva al mandatario.

El comentario generó una ola de opiniones en Twitter y "Aldo Silva" se transformó en trending topic (tema tendencia). Algunos interpretaron que la crítica hacia el mandatario merece un boicot a Sarandí y Telemundo (los medios donde trabaja Silva) mientras que otros la celebraron.

La intensidad de los comentarios negativos generó que la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitiera un comunicado de respaldo a Silva y condena a una “escalada de ataques a la libertad de expresión y de agravios contra los trabajadores de los medios".