¿Por qué Alberto Sonsol no viajó a Rusia?

Con gran parte de sus colegas instalados en Rusia, una de las preguntas que se ha repetido en la calle y en las redes sociales refiere a por qué Alberto Sonsol, periodista y relator de Canal 10, Tenfield y El Espectador, no viaja a la cita mundialista.

En cambio, los enviados de la emisora son sus hijos periodistas Alejandro y Diego, Mauricio Panizza y el comentarista Jorge Seré.

Consultado por TV Show el relator asegura que la razón de no viajar a Rusia refiere a una decisión personal. “Entre todas las cosas que hay para hacer en el marco de la cobertura de un Mundial, yo prefiero hacer las que se hacen desde acá”, asegura.



Durante la cita mundialista, Sonsol conduce el programa diario en Canal 10 “Los 11 del 10 - El debate” (17.30 a 18.30), relatará algunos partidos para Saeta, además de estar al frente del segmento deportivo en Subrayado.



En Tenfield encabeza todas las noches de una nueva edición de Pasión Mundial. Además, relata en los relatos de los partidos de Uruguay para El Espectador.



“Trabajo muchísimo y todos los días duermo en mi casa. Así prefiero hacer las cosas. No me siento más o menos periodista por esa elección de no viajar”, comenta.



De todos modos, resalta la felicidad que le provoca que sus dos hijos de 26 y 29 años hayan viajado a Rusia y hagan sus aportes a la cobertura de El Espectador. “Ellos están en otro momento de su carrera y de su vida y sé que lo van a valorar y a disfrutar al máximo. Yo ya he viajado mucho por básquetbol y fútbol y en este momento prefiero disfrutar del seguimiento desde acá y como lo viven los hinchas en Uruguay”.

De cualquier manera, Alberto Sonsol no descarta viajar a Rusia en caso de que Uruguay avance a fases finales del torneo.