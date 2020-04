Alberto Sonsol pidió que quienes hagan turismo no tengan prioridad en la atención en caso de infectarse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fiel a su estilo, Alberto Sonsol se la jugó con una opinión y protagonizó el debate más caliente de la edición de viernes de Polémica en el bar. El periodista deportivo sugirió que las autoridades de la salud deberían restar prioridad a quienes hayan hecho caso omiso a las sugerencias de aislamiento social en caso de una eventual infección con coronavirus.

"Yo hago esta pregunta", dijo. "¿Qué pasa si cualquiera de estos muchachos que viven acá y se fueron a La Paloma, Punta del Diablo, Atlántida. a hacer turismo los ataca el virus? ¿Van a ir a un sanatorio o a un hospital? La pregunta mía es de primero de escuela, no hay que ir a Harvard. Yo pregunto: un tipo que respeta la cuarentena y otro que no. Nos enfermamos los dos. Ojalá que no, pero en ese caso ¿los dos tenemos el mismo derecho a la hora de la ir a la puerta de una emergencia?"

Mientras el periodista Nicolás Lussich consideraba que el derecho a la asistencia debe ser igualitario, Sonsol opinó lo contrario. "Yo creo que no. ¿Vos respetaste? "Sì". Entonces vení, pasá. Vos esperá un poquito", dijo en referencia a que restaría prioridad a aquellos que se fueron de vacaciones. "Yo lo siento así", se defendió.

El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, y también la neumóloga Alejandra Rey rechazaron la posición de Sonsol. "Alberto, el Estado no puede asumir esa posición de negarle la atención a alguien", le dijo Patricia Madrid.

"Yo no se la niego. Pero primero en la fila está el que respetó. No podemos ser todos iguales en esto. No seas malo", dijo Sonsol.