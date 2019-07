Alberto Sonsol molesto con Yayo Guridi: "Andá hermano, ¿quién sos?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yayo Guridi y Nazareno Mottola visitaron Bien igual (Radio El Espectador) pero lo que prometía una nota divertida, terminó en enojo de los conductores del programa radial, Alberto Sonsol.

Al comienzo de la nota, Sonsol le recordó a Yayo que en 2002 lo había contratado para el cumpleaños de su hijo. Le mostró una foto de aquel día, pero el humorista argentino demostró que no tenía muchas ganas de hablar de esa anécdota familiar, sino de la obra Sin codificar que llega a Montevideo.

Finalizada la nota, en el bloque siguiente, Sonsol compartió su enojo con sus compañeros Rafa Cotelo y Horacio Abadie por la actitud del humorista argentino.

"No me gusta que me marquen la cancha. Esto que pasó acá, no me gustó. Si huiera sabido que era así, no entraba al estudio. Lo digo clarito", dijo.

"No soy un apagón, tampoco soy el Palacio de la Luz. Yo percibo enseguida cuando estás con ganas y cuando no. A Yayo este lo tenía en un lugar pero ahora sabés cómo aterrizó, 2.000 metros. Si está escuchando se lo digo en la cara, no tengo problema", continuó.

"Lo invité a la fiesta de mi hija con el Seba Almada. Le mostré la foto; casi la escupe la foto, para empezar. Por lo menos delicadamente podría haber dicho "sí, me acuerdo". Después no quiso hablar de nada. Andá, hermano, ¿quién sos?", cerró.