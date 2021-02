Alberto Sonsol molesto con los jueces que no esperan a Tenfield para empezar partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comienzo del partido de Peñarol ante Deportivo Maldonado estuvo cargado de polémica. El relator Alberto Sonsol tomó la palabra en la transmisión y cargó contra los árbitros que no esperan a la señal televisiva para comenzar los segundos tiempos de los partidos.

En concreto, se refirió a lo que había sucedido el día anterior, en el encuentro entre Torque y Nacional, cuando el juez Leodán González dio comienzo al segundo tiempo y Tenfield estaba aún en tanda. La señal se sumó cuando llevaba disputado un minuto de juego.

"Ayer cuando iba a empezar el partido de Nacional y Torque no se tuvo la gentileza de esperar un instante, no por nosotros, sino por la gente, para empezar el segundo tiempo desde el principio mismo. Hoy consulté y me dijeron: no, los jueces no esperan y hacen lo que les parece", dijo en tono crítico.

Luego comparó con la situación del básquetbol, donde los árbitros consultan a Tenfield para largar o reanudar los partidos. "El hincha no puede venir a ver los partidos y encima los largás cuando querés. No seas malo. Tengan un poco de delicadeza", pidió a los árbitros.

Desde la cancha, Pablo Londisky relativizó lo sucedido en el partido de Nacional. "Puede que suceda en algunos partidos. Pero tengo que quebrar una lanza por Leodán González que ayer nos esperó más de un minuto", dijo el periodista.

Más adelante, Sonsol le pidió disculpas a González. "Leodán González sale de todo esto. Lo que le pido al resto de los jueces es que esperen la señal". dijo.