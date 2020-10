Alberto Sonsol luego del cruce con Jorge Díaz: "Me hubiese gustado recibir una disculpa de él también"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alberto Sonsol y Jorge Díaz protagonizaron un duro cruce en Polémica en el bar este domingo, que generó opiniones divididas en redes sociales.

Este lunes en Bien igual (Radio El Espectador), Sonsol se expresó brevemente sobre el conflicto. "El tema no es el fiscal Díaz. Justo él fue invitado y tiene la embestidura de fiscal. Pero no es con él. Es con el sistema. Yo estoy en contra del sistema (de justicia)", dijo en referencia a aquello de que quien tiene dinero tendría mayores posibilidades de cumplir condena en libertad.

"Es un poco la sensación que tiene la gente. Él me dijo que no era abogado y no tenía pruebas. Las pruebas las tiene cualquier hijo de vecino, lo que sale en los noticieros y en todos lados. Pero ta, no quiero seguir para adelante con esto", complementó Sonsol.

Más adelante en el programa radial, Sonsol retomó el tema y explicó por qué se quedó en Polémica en el bar cuando habitualmente se va a mitad del programa para acudir a La hora de los deportes.

"Me quedé para hablar en la pausa y si era necesario, como lo hice, pedir las disculpas del caso. Me hubiera gustado recibir alguna disculpa de él también. Pero ta. Se ve que su embestidura se lo impide", dijo.