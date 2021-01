Alberto Sonsol en contra de que Lacalle Pou practique surf: "Es riesgoso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mesa de Polémica en el bar de este domingo debatieron sobre las mini vacaciones de Luis Lacalle Pou en La Paloma y la controvertida foto en la que se ve al mandatario practicando surf en la costa rochense.

Para Alberto Sonsol, el mandatario no debería dejar de practicar un deporte que consideró "extremo". "Como presidente de la república, para mi gusto no debería hacer surf. Es como si le gustara correr en Fórmula 1. Si yo fuera asesor de Luis Lacalle, le diría "surf no". Durante el período de gobierno, no. Sos el presidente de Uruguay, ¿qué pasa si te agarra una ola mal parado? Sin ir más lejos, hace dos días falleció una persona que estaba haciendo surf en la playa de los dedos (Punta del Este)", expresó el panelista.

Patricia Madrid acotó que hace "40 años" que Lacalle Pou practica surf. "Con ese mismo criterio no tendría que manejar". Juan Miguel Carzolio coincidió: "Es mucho más probable matarse manejando en Uruguay que haciendo surf".

Por otras razones, Madrid consideró inconveniente la difusión de fotos de Lacalle Pou en las olas de La Paloma en el contexto de un momento complejo que atraviesa el país en materia sanitaria y económica.

"Nadie le dice que no vaya a descansar, pero la imagen, lo simbólico, la señal para el afuera tal vez no es lo mejor para este momento". dijo la periodista luego de enumerar las dificultades laborales que atraviesa parte de la población.