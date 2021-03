Alberto Sonsol internado para seguir de cerca su cuadro de Covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alberto Sonsol fue ingresado este martes a cuidados intermedios de un sanatorio de la capital con el objetivo de seguir de cerca su evolución. El relator y periodista deportivo dio positivo a Covid-19 el pasado viernes.

Esta tarde, tras un chequeo, los médicos sugirieron el ingreso porque la saturación de oxígeno estaba levemente por debajo de lo normal, según supo TV Show por allegados.

De acuerdo con lo informado por el propio Sonsol el lunes en Bien igual (El Espectador), el único síntoma que experimentaba el comunicador refería a "fiebre que sube y baja".

El caso de coronavirus en Sonsol generó cuaretenas e hisopados en Canal 10, El Espectador y Tenfield. Hasta el momento no se comprobó ningún contagio a nivel laboral de parte del polifacético comunicador.

Lo que sí se confirmó este martes, de acuerdo a allegados, fueron contagios intrafamiliares dado que los tres hijos del conductor dieron positivo.

Alberto Sonsol, que había pasado por más de 15 hisopados por los protocolos de AUF y la FUBB, comenzó a sospechar de un cuadro infeccioso cuando el jueves pasado presentó fiebre.

El viernes 12 consultó y su resultado fue positivo. "Y me tocó a mí.

Ayer de noche hice fiebre y hoy me enteré que soy positivo de Covid 19.

Me asusté mucho cuando me enteré pero ahora ya estoy más tranquilo, pronto para encarar la recuperación. Al fin y al cabo, la gente quiere viviiiiiir!", escribió tras enterarse.