Alberto Sonsol indignado con participante del "Triplazo"

El show del entretiempo de la Liga Uruguaya de básquetbol, en el que dos espectadores juegan al "Triplazo" para ganar importantes premios, es un clásico de las transmisiones de Tenfield con Alberto Sonsol en la conducción.

Durante el show, Sonsol anima a los participantes para embocar desde la mitad del campo de juego. Después, si fallan en sus intentos, los espectadores prueban suerte desde los 6,75 metros. Anoche, en esa instancia, un hincha de Malvín empezó a provocar a la parcialidad de Aguada con gestos que Sonsol no pudo percibir en el momento, ya que el joven los hacía a espaldas del relator.

Culminada la transmisión, Sonsol se percató lo que había ocurrido con innumerables mensajes que le llegaron a su cuenta Twitter para condenar la actitud del participante, que la calificó de como una "desubicación".

"En base a la enorme cantidad de mensajes recibidos, quiero pedir disculpas por no haberme percatado de la desubicación del hincha de Malvin que fue elegido para jugar al Triplazo, ante la hinchada de Aguada. Jamás ha sido ni es mi intención hacer otra cosa que no sea entretener", escibió el relator.

"Agradezco a los que aceptan mis disculpas. Insisto, para los que no las aceptan, los entiendo, pero NO LO VI. No me amilana estar en el medio de la cancha, a Palacio repleto. Sin embargo, me involucro tanto en lo que hago, que se me pueden escapar hechos como el de hoy. Perdon", agregó.

Al rato, Sonsol respondió comentarios de algunos usuarios:

Para serte bien sincero Roxana, noté que algo pasaba, pero no me di cuenta que era eso, porque NO LO VI. Creeme que pensé que gritaban que no debía tirar, porque ya había embocado el muchacho de Aguada. https://t.co/IhkmntrdLs — Alberto Sonsol (@sonsolesgol) 22 de mayo de 2018